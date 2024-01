Juventus-Empoli – Le formazioni ufficiali del match, Allegri sceglie il duo d’attacco pesante, dall’altra parte Cerri

Alle 18 di questo sabato di Serie A c’è all’Allianz Stadium la sfida tra la Juventus di Massimiliano Allegri e l’Empoli di Davide Nicola. Per i toscani dopo la vittoria col Monza di settimana scorsa si prova il colpo grosso in casa della prima della classe. Il tecnico della Juve deve fare a meno di Chiesa, e per questo al fianco di Vlahovic sceglie di inserire un’altra punta di peso, mettendo dal primo minuto Milik al posto di Yildiz. Dall’altra parte gli azzurri in attacco mettono Cerri e Cambiaghi, per provare a portare a casa almeno un punto. Queste le formazioni ufficiali:

Juventus – Szczesny; Gatti; Bremer; Alex Sandro; Cambiaso; McKennie; Locatelli; Miretti; Kostic; Milik; Vlahovic

Empoli – Caprile; Ismajili; Walukiewicz; Luperto; Cacace; Zurkowski; Grassi; Maleh; Gyasi; Cambiaghi; Cerri