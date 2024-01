Tmw – Ecco la programmazione delle partite del 23 gennaio

La fase a gironi della Coppa d’Africa prosegue, e alle 18 scenderà in campo anche il centrocampista del Napoli, André-Frank Anguissa, che con il Camerun si giocherà la qualificazione agli ottavi contro il Gambia. Di seguito, riportiamo la programmazione completa delle partite in televisione in questa giornata.

12.30 Australia-Uzbekistan (Coppa d’Asia) – ONEFOOTBALL

12.30 Siria-India (Coppa d’Asia) – ONEFOOTBALL

14.30 Italia-Slovenia Under 15 (Amichevole) – SITO FIGC

16.00 Iran-Emirati Arabi Uniti (Coppa d’Asia) – ONEFOOTBALL

16.00 Hong Kong-Palestina (Coppa d’Asia) – ONEFOOTBALL

18.00 Guinea-Senegal (Coppa d’Africa) – SPORTITALIA

18.00 Gambia-Camerun (Coppa d’Africa) – SOLOCALCIO

19.00 Spagna-Italia Under 17 (Amichevole) – SITO FIGC

21.00 Chelsea-Middlesbrough (League Cup) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

21.00 Mauritania-Algeria (Coppa d’Africa) – SPORTITALIA

21.00 Angola-Burkina Faso (Coppa d’Africa) – SOLOCALCIO

21.30 Celta-Real Sociedad (Coppa del Re) – YOUTUBE CRONACHE DI SPOGLIATOIO