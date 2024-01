Nicolò Schira, giornalista, ha fornito un aggiornamento sul suo profilo X per quanto riguarda la questione rinnovo di Matteo Politano con il Napoli. Ecco le sue parole:

“Domani è previsto un’incontro decisivo a Riad tra il Napoli e l’agente di Matteo Politano per cercare di chiudere il prolungamento di contratto fino al 2027. Il Napoli è fiducioso. Se non si raggiunge un accordo, AlShabab riaprirà le trattative per ingaggiarlo”.