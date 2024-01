“Alessandro Zanoli è arrivato in albergo a Salerno e domani effettuerà le visite mediche con la Salernitana“. Le parole di Gianluca Di Marzio che dunque ufficializzano il passaggio del terzino di proprietà del Napoli in prestito, al club di Inzaghi.

Zanoli ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da nuovo giocatore della Salernitana: “Ovviamente è una buona occasione per me, sono carico al massimo per questa avventura”.