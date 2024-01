Gianluca Di Marzio tramite i suoi profili, ha annunciato le visite mediche di Ngonge e la firma di Hamed Junior Traorè con il Napoli. Queste le sue parole:

“Domani è il giorno di Traorè e Ngonge. Il primo, dopo le visite mediche di oggi, firmerà il contratto in mattinata, mentre per il giocatore in arrivo dall’Hellas Verona domani sono in programma le visite mediche a Villa Stuart”.