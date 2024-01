Tmw – Ecco il programma delle partite del 16 gennaio

La 20ª giornata di Serie A si conclude con il posticipo tra Juventus e Sassuolo, che avrà inizio alle 20:45 e sarà trasmesso in diretta su DAZN. In contemporanea, si disputano anche partite della Coppa d’Africa: alle 15:00 Burkina Faso affronta la Mauritania, alle 18:00 ci sarà Tunisia contro Namibia, mentre stasera si potrà seguire la partita tra Mali e Sudafrica. Le sfide della Coppa d’Africa saranno trasmesse in diretta su Sportitalia.

15.00 Burkina Faso-Mauritania (Coppa d’Africa) – SPORTITALIA

15.30 Thailandia-Kirghizistan (Coppa d’Asia) – ONEFOOTBALL

18.00 Tunisia-Namibia (Coppa d’Africa) – SPORTITALIA

18.30 Arabia Saudita-Oman (Coppa d’Asia) – ONEFOOTBALL

20.45 Juventus-Sassuolo (Serie A) – DAZN, ZONA DAZN

21.00 Mali-Sudafrica (Coppa d’Africa) – SPORTITALIA