Calciomercato Napoli: occhi su Ahmedhodzic

Il Napoli continua a lavorare sul mercato per rafforzare una squadra, al momento incompleta per colpa dei tanti infortuni. Come ben sappiamo, gli azzurri sono a caccia di un difensore da regalare a Walter Mazzarri, sono diversi i nomi seguiti, stando a quanto riportato dal portale Inglese Football Insider, alla lunga lista si sarebbe aggiunto il nome di Anel Ahmedhodzic, difensore dello Sheffield United, classe 99′.

Il difensore venne già accostato al Napoli nelle precedenti sessioni del calciomercato, e secondo il quotidiano inglese il club azzurro avrebbe già avanzato un’offerta al club che milita in Premier League.