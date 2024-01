TMW – Salta Dragusin? L’alternativa gioca nell’Udinese

Secondo Tuttomercatoweb.com il Napoli per la difesa valuta anche altre opportunità qualora non dovesse andare in porto la trattativa col Genoa che comprende Leo Ostigard e Alessandro Zanoli per arrivare a Dragusin. Il nome caldo sul tavolo della dirigenza partenopea è quello di Nehuen Perez, difensore centrale classe 2000 dell’Udinese e della nazionale Argentina. Il Napoli se non riuscirà a chiudere la maxi-operazione col Genoa proverà comunque a vendere il difensore norvegese per poi puntare su un altro centrale, con Nehuen Perez che a quel punto sarebbe una opzione valida.