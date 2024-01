Tuttosport – Non solo Samardzic, il Napoli è alla ricerca di un altro centrocampista. I nomi

Secondo quanto riportato da Tuttosport, a centrocampo il Napoli non acquisterà soltanto Lazar Samardzic. La Coppa d’Africa segnerà la partenza di Osimhen e Anguissa, convocati dalle rispettive nazionali. Mentre l’attacco non desta particolari preoccupazioni, l’addio di Elmas e il dubbio Zielinski obbligano il Napoli a intervenire. Il quotidiano di Torino rivela quali sono i nomi sul taccuino di Meluso. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“I nomi di Hojbjerg del Tottenham (chiesti 25 milioni per il danese) e Soumaré del Leicester (ma è in prestito al Siviglia) sembrano essere stati momentaneamente congelati. Il coach livornese vorrebbe elementi che già conoscano il campionato per entrare immediatamente in campo al top e, soprattutto per la sostituzione di Anguissa, i nomi sui quali De Laurentiis potrebbe puntare sono quelli di Adrian Tameze, Antonin Barak e Sasa Lukic”