Tuttosport – Salta Dragusin? Le alternative

Napoli a lavoro sul mercato. I risultati negativi della prima parte di campionato hanno obbligato Aurelio De Laurentiis a sistemare la squadra. Dopo aver chiuso per Pasquale Mazzocchi (che ha anche scelto il numero di maglia, clicca qui), gli azzurri lavorano per chiudere il colpo Samardzic. Da non trascurare il capitolo difensore centrale. Secondo quanto riportato da Tuttosport, potrebbe non concretizzarsi il trasferimento di Radu Dragusin a Napoli. De Laurentiis non può proprio evitare questo acquisto e, allora, ecco le alternative secondo il quotidiano di Torino:

“Restano ancora vive le candidature di Eric Dier del Tottenham e di Trevoh Chalobah del Chelsea, ma solo in prestito. Procede spedita, invece, la trattativa per Martin Vitik, 20enne dello Sparta Praga. Ma questo sarebbe un affare utile per la prossima stagione”.