Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Junior Traorè, ex Sassuolo, potrebbe tornare in Italia. Il centrocampista in forza al Bournemouth è seguito molto vicino dalla Lazio che dovrebbe però liberare il posto da extracomunitario per tesserarlo. Su di lui ci sono anche Milan, Napoli e Fiorentina. Potrebbe essere una grande occasione per gennaio se la squadra in inglese decidesse di lasciarlo partire in prestito.