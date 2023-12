Ssc Napoli, il report di allenamento del giorno 21 dicembre. Personalizzato in palestra per Olivera

La Ssc Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noto il report di allenamento del giorno 21 dicembre. Lavoro personalizzato in palestra per Mathias Olivera, terapie per Eljif Elmas. Di seguito, il comunicato della società.

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma sabato all’Olimpico per la 17esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 3 iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo è stato impegnato in lavoro atletico e seduta tecnico tattica. Olivera ha svolto allenamento personalizzato in palestra. Terapie per Elmas”.