Adam Ounas non è più un calciatore del Napoli.

A riportarlo è stato il quotidiano francese Le Parisien, secondo cui l’algerino ritornerebbe in Francia: dopo l’esperienza al Nizza, infatti, l’esterno d’attacco ex Napoli ormai è pronto ad iniziare una nuova esperienza al Lille. Dopo vari prestiti e qualche occasione poco sfruttata sotto al Vesuvio, Ounas dice addio alla squadra che l’ha lanciato in Serie A nelle ultime stagioni. Un grande in bocca al lupo ad Adam per la sua nuova avventura!