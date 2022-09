Corbo: “Elmas bravo solo nell’azione del goal, poco dialogo tra Raspadori e Osimhen”

Antonio Corbo, giornalista per La Repubblica, ha parlato del match di ieri sera tra Napoli e Lecce.

Quest’ultimo ha giudicato insufficienti le prove di Elmas e Raspadori, nel suo consueto editoriale sul quotidiano sopra citato: “Elmas non ha dato ampiezza al gioco del Napoli, in una catena di sinistra che ha funzionato poco nonostante un buon contributo di Olivera alla manovra, soprattutto nel primo tempo prima che si stancasse nella ripresa. Raspadori tra le linee non è riuscito a dialogare con Osimhen, non ha aiutato in nessun modo la squadra in fase d’attacco quindi è stato giusto richiamarlo in panchina. Qualche responsabilità è anche sua vista la prova negativa”. Un giudizio, quello di Antonio Corbo, che rispecchia l’andamento compassato del Napoli visto ieri al Maradona.