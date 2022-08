Il Napoli non riesce a trovare la via definitiva per la porta. L’addio di Ospina e l’ingresso in squadra di Sirigu hanno sistemato parzialmente il ruolo di estremo difensore azzurro. I partenopei sono sempre stati indecisi sulla questione Meret ma avevano deciso di mandarlo altrove per avere un portiere più affidabile anche se in avanti con l’età . Keylor Navas era stato battezzato a ricoprire questo ruolo. Il problema principale è stato sempre uno, l’intesa con il Psg. I parigini hanno deciso di non concedere la buonuscita all’ex Real Madrid che quindi è intrappolato nella capitale francese. Di conseguenza gli azzurri, a pochi giorni dalla fine del mercato, non possono che confermare Meret tra i pali, blindandolo con un quinquennale e mettendolo nuovamente al centro del progetto per cercare di “risanarlo”. A riportare tale notizia è stato Ciro Venerato, giornalista della Rai.