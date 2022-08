Angelo Di Livio, ex giocatore della Juventus ha parlato della trattativa per portare Ronaldo al Napoli. Queste le parole dell’ex giocatore: “A differenza di molti vi dico che il Napoli è in corsa per lo scudetto. La campagna acquisti è stata ottima. Per ottenere il titolo cosa farei? Direi assolutamente no a Cristiano Ronaldo. Il portoghese ormai ha un’età notevole. Per vincere lo scudetto bisogna mantenere questa ossatura soprattutto Osimhen. Occorre rifiutare senza esitare i corteggiamenti per il nigeriano, lo venderei l’anno prossimo perché quest’anno esploderà, con lui la vittoria finale è più abbordabile “. Ha concluso così il suo intervento a Rai Due.