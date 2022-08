Stando alle parole di Gianluca Di Marzio, il Bayern Lewerkusen ha inviato la prima offerte ufficiale per Robin Gosens. Si parla di un avvistamento di Devin Ozek , dirigente del club tedesco a Milano. L’oggetto di questa visita alla capitale economica dell’Italia è proprio la cessione dell’esterno ex Atalanta. La formula richiesta dal Lewerkusen è il prestito a 2 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 28 milioni di euro. L’attuale esterno nerazzurro non ha mai convinto l’Inter.