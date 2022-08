Adnan Januzaj ha visto la sua carriera calcistica in forte discesa. L’anno scorso è rimasto svincolato dalla Real Sociedad e più volte il Napoli ha bussato alla sua porta per nominarlo sostituto o comunque una pezza per colmare l’addio di Insigne. Poi c’è stato l’arrivo di Kvaratskhelia, il quale sta mandando in visibilio una piazza intera. Tra gli azzurri e il belga non si è mai concluso niente e per questo il calciatore ha cercato nuove destinazioni. Il problema che la fama di meteora del Manchester United e le non esaltanti recenti stagioni hanno portato solo offerte di poco spessore all’ex Sociedad. Nelle ultime ore due squadre della nostra serie B stanno testeggiando per il calciatore e sono il Genoa e il Venezia. Al momento i friulani in vantaggio.