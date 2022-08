Come riportato da Gianluca Di Marzio, volto noto di Sky Sport, sia il Napoli che Keylor Navas nutrono gli stessi sentimenti. Entrambe le parti vogliono con insistenza chiudere l’affare. Il problema è costituito dal PSG, il quale non concede ancora la buonuscita che spetta al costaricano. Per questo l’ex Real Madrid non è ancora arrivato alla corte di Spalletti. Se non ci saranno i risultati aspettati le due prti si rincontreranno a gennaio e torneranno a parlare con calma.