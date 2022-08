Era già noto il passaggio dello spagnolo al Psg. Adesso arrivano le conferme da ambedue le parti Napoli e Paris. Fabian Ruiz è stato ufficializzato sui profili sociale delle due società. Ora la firma sul contratto e poi sarà tutto pronto per l’inizio di una nuova parentesi nella vita calcistica dell’ex Betis. Il Napoli come già detto in passato ha racimolato 23 mln di euro. Ben 7 in meno di quelli spesi per acquistarlo. Si chiude così la storia del numero 8 all’ombra del Vesuvio