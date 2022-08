La Serie A non vuole fermarsi. In questo turno infrasettimanale, il Napoli incrocerà il Lecce sul proprio cammino. La sfida valida per la quarta giornata si svolgerà allo Stadio Diego Armando Maradona. Nonostante la partita inizi alle 20:45, la SSC NAPOLI ha fatto girare un’informazione per la sicurezza dello stadio. Infatti dalle 18:15, i tornelli saranno aperti questo per consentire agli steward tutti i controlli previsti dalla legge par garantire normalità. Gli azzurri hanno trasmesso questo invito sui propri profili social.