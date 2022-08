Uno dei nomi più caldi del mercato azzurro alla fine non ha avuto dei progressi. Gerard Deulofeu aveva un accordo di massima con il Napoli fin da giugno ma qualcosa non ha funzionato. La mancata intesa con l’Udinese ha fatto saltare il tutto. Ieri dopo il match contro il Milan, nel quale è stato protagonista, ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti. Il fantasista ha fatto una promessa: “Continuerò con l’Udinese per l’intera stagione, ve lo prometto. Non andrò da nessuna parte anche perché mi rimangono altri due anni di contratto. Ho imparato una lezione, nel calcio bisogna guardare al presente e non avere progetti futuri. Il mio presente è ora dare il massimo per questa piazza, la quale merita tanto”. Frecciatina inequivocabile per il Napoli, in particolar modo per ADL. Dunque lo spagnolo in maglia 10, ha spento ogni possibile addio in questa nuova stagione.