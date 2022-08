Tutti sanno che Napoli e gli argentini sono da qualche decennio legatissimi. Il perché sembra scontato. La figura di Maradona ha creato un filo conduttore tra la piccola città e la nazione sudamericana. Perciò si è detto molto soddisfatto Diego Simeone, papà dell’ex Verona per l’approdo di Giovanni Simeone, il quale ha creato il panico tra i tifosi. El Cholo si espresso a riguardo dedicandosi a quel mito che ha costruito l’amore degli argentini verso Napoli: “Maradona era inimitabile. Impossibile trovare qualcuno in squadra che lo odiasse. Tantissimi ricordi con Diego . Mi ricordo sempre delle sue parole, per lui tendevo ad essere troppo offensivo essendo un centrocampista. Una volta calciai da circa trenta metri, con uno sguardo mi fulminò e mi chiese se avessi mai segnato da quella distanza. La mia risposta fu no e tramite un sorrisetto malizioso mi disse perché avessi calciato allora. Queste piccole frasi ti fanno capire che persona era, sempre disponibile e una spalla per tutti i suoi compagni. Io come tutti i miei connazionali sappiamo che non è morto ma è vigile tra noi”. I due si sono incrociati a Siviglia e poi con la nazionale biancaceleste.