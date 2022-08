Altro nome sulla lista di Cristiano Giuntoli, stavolta riguarda il centrocampo. Come riporta Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, gli azzurri ha chiesto informazioni per una vecchia fiamma: Ndombélé. Il francese, attualmente al Totthenam, piaceva già lo scorso gennaio alla dirigenza azzurra. Il calciatore non è più tra gli imprescindibili degli Spurs e potrebbe partire al più presto.