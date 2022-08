Sappiamo tutti il volere di Fabian Ruiz. Andare altrove e trovare una destinazione magari più ambiziosa del Napoli. Il rifiuto del rinnovo con i partenopei è l’ennesima prova di un rapporto ormai rotto. Per questo il Napoli, pur di non perderlo a zero, vuole piazzarlo anche al minor prezzo possibile. Sullo spagnolo si ci è fiondato il Paris Saint Germain, il quale vuole rinforzarsi ancora a centrocampo nonostante l’acquisto di Renato Sanches. Dobbiamo capire che la situazione di Fabian rappresenta una ghiotta opportunità per tutti i club spasimanti dell’ex Betis. Il Napoli continua a battere sui 30 mln, cifra pagata da ADL per portarlo all’ombra del Vesuvio. I francesi invece sono rimasti immobili sui 25 mln inizialmente offerti. Trattativa un po’ ferma ma non distantissima, occhio ai prossimi giorni.