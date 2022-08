Meret e il Napoli si divideranno quasi sicuramente. Ad evidenziarlo è stato il noto giornalista della Rai, Ciro Venerato. Nel TG Sport di Rai 2, sono state riportate molte notizie riguardanti la “porta” del Napoli. Per il giornalista, Meret sta cercando una nuova realtà. La squadra più interessata all’ex Spal, è il Leicester. Gli inglesi stanno per cedere Schmeichel e hanno l’esigenza di un portiere. Il profilo dell’attuale numero 1 partenopeo, è quello che più gusta alle Foxes. Anche Contini dovrebbe partire in prestito, direzione Sampdoria. Sirigu è invece, il calciatore più adatto ai parametri azzurri. Arriverebbe a zero e sarebbe disposto a fare il secondo. Sul fronte Kepa, mancano i dettagli tra Napoli e Chelsea, lo spagnolo è in dirittura d’arrivo all’ombra del Vesuvio. Altra rivoluzione in vista nella rosa di Spalletti.