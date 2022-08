Luis Oliveira ha parlato ai microfoni di Web Radio. L’ex attaccante della Fiorentina e del Cagliari ha trattato la questione attaccanti sul Napoli: “Insigne e Mertens due grandi professionisti che il Napoli ha dovuto salutare. Devono sostituirli nel miglior modo possibile. Il Cholito Simeone? Mi piace molto come calciatore. Lo seguo da molto vicino dai tempi di Firenze. A Cagliari ha disputato una buona annata mentre a Verona ha toccato l’apice fino a questo punto della carriera. La Champions può essere un’opportunità per giocare con continuità. Il suo ruolo è la prima punta, se dovesse servire però, anche la seconda punta è un compito fattibile. Napoli è una delle piazze più confortevoli e trascinanti per i giocatori. Credo che sia l’ideale per Simeone. Su Raspadori ci sono tante voci positive. Ha delle qualità indiscutibili, con il Sassuolo ha fatto una grande stagione. Anche la Nazionale è un traguardo importante ma ha ancora tantissimo da mostrare”. Così ha concluso l’ex Cagliari.