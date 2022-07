Sky, Di Marzio: “Solbakken promesso sposo del Napoli! Questo il punto sull’affare e l’infortunio”

Il noto giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, ha rilasciato alcuni dettagli importanti su Ola Solbakken sul proprio sito ufficiale. Queste le sue parole: “Il Napoli ha già un accordo di massima con il calciatore, bisogna solo formalizzare l’affare. L’attaccante si trasferirà in azzurro a gennaio quando scadrà il contratto che lo lega al Bodo Glimt. Improbabile un rilancio della Roma, con l’arrivo di Dybala e i tanti attaccanti in rosa, sembra essere rimasta un po’ dietro anche nelle preferenze del calciatore.

Ieri Solbakken si è sottoposto a dei controlli a Villa Stuart per via del suo infortunio alla spalla e, ad attenderlo, c’era anche un medico del Napoli. Il norvegese dovrà sottoporsi ad un piccolo intervento dal quale recupererà in circa due mesi. Il giocatore attenderà dunque l’inizio del nuovo anno, per effettuare l’operazione e legarsi, definitivamente, al Napoli“.