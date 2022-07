Schira: “Neto del Barcellona dirà addio ai catalani! Fu offerto al Napoli, vi spiego”

Il noto esperto di mercato, Nicolò Schira, ha fatto il punto, sui propri social, sul futuro del portiere del Barcellona: Norberto Neto! L’estremo difensore brasiliano, non rinnoverà il contratto con i “blaugrana” visto che non rientra nei piani del tecnico Xavi. Motivo per il quale è molto probabile che il portiere si legherà ad un’altra squadra nella corrente sessione di mercato. Nei giorni scorsi, fa sapere il giornalista, è stato offerto anche al Napoli che si sta guardando intorno per trovare un profilo valido da affiancare ad Alex Meret.