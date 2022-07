ULTIM’ORA – Anche Bernardeschi a Toronto, giocherà con Insigne!

Toronto non si ferma più! La squadra canadese nelle ultime settimane è sulla bocca di tutti per gli acquisti di Domenico Criscito e Lorenzo Insigne. Ora però, Gianluca Di Marzio riporta che anche Federico Bernardeschi sbarcherà in Ontario. All’inizio di questa sessione di mercato, il nome del calciatore ex-Juventus era stato accostato al Napoli. Poi la trattativa non andò a buon fine. Adesso, anche l’esterno di Carrara ha deciso di andare a giocare in MLS, esattamente nella nuova squadra di Insigne.

La società di Bill Manning sta dirigendo un mercato molto intraprendente perché la necessità di rinforzare la rosa è palese. Il club è penultimo in classifica ed è in un periodo tutt’altro che positivo. Spesso pecca in errori singoli, sia in fase difensiva che in fase di impostazione, con il centrale Chris Mavinga che spesso veste i panni di avversario per i propri compagni di squadra. L’ultima sconfitta contro Chicago Fire, fanalino di coda del girone, è la ciliegina su una torta che non ha un bell’aspetto. Criscito, che ha già collezionato 2 presenze, sta cercando di aiutare una squadra che appare disunita. Ora l’allenatore Bradley, che è anche il ds e il padre del capitano Michael, sta dando a Toronto una nuova veste tattica con l’obiettivo di mettere a proprio agio il suo nuovo esterno Lorenzo Insigne (che presumibilmente farà il proprio debutto nella prossima partita). Ora TFC gioca con un 4-3-3. Questo modulo potrebbe sicuramente aiutare il neo acquisto Federico Bernardeschi.