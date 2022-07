Sportitalia – In chiusura la trattativa Deulofeu-Napoli! Le cifre dell’affare

L’edizione odierna di Sportitalia ha fatto il punto sulla trattativa per Gerard Deulofeu. Secondo l’emittente televisiva il Napoli cerca spasmodicamente il vice Insigne, anzi, colui il quale dovrà sostituire il numero ventiquattro adesso in forza al Toronto incredibilmente. Il profilo che più si avvicina all’identikit descritto è sicuramente Deulofeu. L’ex Milan e Watford piace e non poco al tecnico toscano, per questo motivo la società partenopea ha deciso di muoversi sull’esterno dell’Udinese. La volontà di Giuntoli è quella di spendere 16/17 milioni senza contropartite tecniche. Lo spagnolo, già nella settimana prossima, potrebbe seriamente diventare un calciatore del Napoli.