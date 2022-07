Il Napoli cerca il sostituto di Kalidou Koulibaly. Il centrale senegalese è ormai un ex e gli azzurri hanno già sondato il terreno per acquistare dal Fenerbaçhe il difensore coreano Kim Min Jae. Il club partenopeo vuole chiudere al più presto la trattativa con il club turco per portare subito in Italia il difensore asiatico. Secondo quanto riporta il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà, ci sarà una call tra il club azzurro e i turchi per discutere della trattativa.