Sky – Il Napoli a lavoro per il possibile erede di Koulibaly. Acerbi e Kim nel mirino

Con l’ormai prossimo addio di Kalidou Koulibaly, il Napoli pensa a come sostituire al meglio il difensore senegalese. Per sostituire il numero 26 la società partenopea sta portando avanti due operazioni in contemporanea. Come riportato da Gianluca Di Marzio i nomi principali sono quelli di Kim Min Jae del Fenerbaçhe e Francesco Acerbi della Lazio. Il difensore coreano è ormai da tempo un obiettivo del club azzurro, che già aveva sondato il terreno nei mesi scorsi. Mentre quello del difensore della Lazio è un nome a sorpresa emerso nella serata di ieri, e il calciatore ex Milan ha già dato la disponibilità al trasferimento in maglia azzurra.