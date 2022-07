Sky, Ugolini: “Pronta offerta del Chelsea per Koulibaly! Vi svelo la data dell’incontro con ADL a Dimaro”

Il noto giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, Massimo Ugolini, è intervenuto ai microfoni dell’emittente satellitare per dire la sua sul possibile addio di Kalidou Koulibaly. Queste le sue parole: “Il difensore senegalese arriverà in ritiro questa notte. L’arrivo del patron azzurro, invece, è previsto nella mattina di giovedì. I due avranno un faccia a faccia più prima per fare il punto sul futuro del senegalese. Nel frattempo pare essere imminente un’offerta del Chelsea. Se il club londinese dovesse recapitare un’offerta congrua al Napoli, l’incontro di questa settimana tra ADL e Koulibaly potrebbe essere sancire l’addio definitivo“.