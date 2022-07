De Maggio su Zerbin: “Alessio è un fenomeno, perché Gatti si e lui no?”

Durante la sua trasmissione a Radio KissKissNapoli, il giornalista Valter De Maggio ha esaltato il giovane calciatore del Napoli Alessio Zerbin.

“Zerbin sarà la sorpresa della prossima stagione. Stiamo dormendo su un futuro fenomeno. Spalletti deve solo lavorarci un po’ e dargli spazio. Il miglior giocatore della scorsa Serie B è a Napoli, signori. Noi pensiamo a Fabian, a Kvaratskhelia e tutti gli altri, ma non bisogna sottovalutare questo ragazzo. Non capisco perché quando la Juve prende Gatti dal Frosinone, viene descritto come il nuovo Beckenabuer, mentre quando Zerbin fa lo stesso percorso viene trattato come uno zerbin(o). Qualcuno che l’ha avuto in Ciociaria mi ha detto ‘Occhio a questo giocatore!'”.

Sull’esterno 23enne è intervenuto anche Paolo Del Genio: “Le sue grandi capacità si stanno già notando in queste prime ore di ritiro. La sua peculiarità è la velocità. Deve migliorare dal punto di vista tecnico.”