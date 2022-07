Dall’Inghilterra – Il Napoli offre per Svanberg, tanta concorrenza, le cifre!

Mattias Svanberg è ancora sul taccuino di Giuntoli, ma il direttore sportivo del Napoli si sarebbe spinto oltre. Infatti, stando a quanto riportato dal portale inglese Football Italia, il Napoli avrebbe presentato un’offerta di 8 milioni al Bologna. Tuttavia, la concorrenza è forte: sullo svedese ci sono anche Wolfsburg, Southampton e Olympique Marsiglia.

La squadra tedesca ha raggiunto un accordo con il calciatore ma non con la società di Saputo. Le altre due invece, hanno mostrato solo interesse ma null’altro. La volontà del centrocampista è quella di non restare in rossoblù. Nonostante il classe ’99 voglia rimanere in Serie A, il favorito per ingaggiarlo è il Wolfsburg.