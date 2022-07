TMW – Koulibaly in bilico, il Napoli continua a spingere per Kim: possibili novità a giorni

Con il futuro in bilico di Kalidou Koulibaly il Napoli deve cercare a tutti i costi di cautelarsi andando ad intervenire sul mercato in difesa. Secondo quanto riportato da TMW, gli azzurri starebbero continuando a spingere per il coreano Min-Jae Kim del Fenerbahce. La trattativa con il club turco pare stia proseguendo ed entro il weekend potrebbero arrivare novità a riguardo. Intanto al giocatore senegalese è stato offerto il rinnovo di contratto, sul quale lo stesso difensore ha mantenuto una certa freddezza.