Come riporta Gianluca di Marzio,giornalista di Sky sport, è in corso l’incontro tra gli agenti di Kalidou Koulibaly e la Juventus. In questo momento la società bianconera sta parlando con gli agenti del calciatore soprattutto per capire la disponibilità a trasferirsi in bianconero. Si parlerà durante l’incontro anche della possibile offerta da fare al calciatore.