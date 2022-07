Quello di Lukaku è un ritorno che non ha fatto felici tutti. Oltre alle rivali dell’Inter, anche Edin Dzeko sicuramente non è felice dell’arrivo del belga poiché il suo spazio si chiude fortemente. La permanenza in maglia nerazzurra non è del tutto scontata. Stando alle news date da Sportmediaset, l’ex Roma potrebbe lasciare Milano dopo appena 365 giorni e approdare in una squadra che gli garantirebbe qualche partita in più dell’Inter. La squadra, la quale tanto cerca il bosniaco potrebbe essere il Napoli. I partenopei vogliono un vice Osimhen a basso costo così da far partire Petagna. Tra l’altro Dzeko è sempre stato uno dei pupilli di Luciano Spalletti, a Roma ha fatto vedere belle cose e dopo qualche anno potrebbero iniziare un nuovo cammino insieme. Occhio però anche alla Juve e al Monza sempre scatenato.