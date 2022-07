Sia il Napoli che il Bari appartengono alla famiglia De Laurentiis, gli azzurri ad Aurelio mentre la squadra pugliese è di Luigi. Le due squadre saranno in Abruzzo per svolgere il pre campionato, a Castel di Sangro saranno ospiti i partenopei e a Roccaraso il Bari. Una distanza minima tra i due paesi ma con una grande differenza sostanziosa sulla situazione economica. Stando ai documenti emanati dal comune di Roccaraso, i biancorossi percepiranno una somma di denaro pari a 40 mila euro, di cui 20 mila messi a disposizione dalle Amministrazioni comunali. La società campana invece avrà a disposizione circa 1 milione e 200 mila euro, tutti stanziati dalla Regione Abruzzo per ogni ritiro fatto in questa zona dal 2020 fino al 2025, toccando una somma di denaro pari a 14 milioni. Si inizia a parlare di un grande capitale che ha fatto sorgere alcuni dubbi a causa delle grosse differenze. Ci sarà un’udienza a riguardo per sciogliere un altro mistero riguardante motivi economici. Il procuratore dunque dovrà capire se lasciar correre e mandare il caso in archivio oppure se incastrare i responsabili del danno.