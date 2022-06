Venerato: “Brekalo e Solbakken, ecco le richieste dei club. Su Politano…”

Il noto giornalista ed esperto di mercato Ciro Venerato ha parlato del mercato del Napoli a TG Sport in onda sui canali RAI.

Di seguito le sue parole: “Nulla di fatto tra Valencia e Napoli per Matteo Politano: per ora, gli iberici non possono investire i 20 milioni di euro chiesti dal presidente Aurelio De Laurentiis. Prima, infatti, devono vendere Soler (Atletico Madrid in pole) e Guedes, che si allontana dalla Roma: rifiutati 8 milioni di euro più i cartellini di Villar e Perez, ma Tiago Pinto è pronto per l’ennesimo rilancio)”.

“Nel frattempo il Napoli valuta possibili eredi. Confermato il sondaggio con Solbakken del Bodo, ma la Roma ha già un accordo con gli agenti (commissioni incluse ) che chiedono ai campani identiche cifre messe sul piatto dai giallorossi”.

“Il club azzurro, parallelamente, si è mosso anche su Brekalo: arrivano conferme su una lunga call col suo entourage. Il Wolfsburg chiede 10 milioni per cederlo a titolo definitivo. Giuntoli aveva già seguito Brekalo prima del suo prestito al Torino. Un ritorno di fiamma per il croato”.