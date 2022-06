Il Napoli punta Ilic per il dopo-Fabian

Sono tanti i profili osservati dal ds del Napoli Cristiano Giuntoli in caso di addio di Fabian Ruiz che sembra indirizzato a un futuro in Spagna. L’ultimo nome sarebbe quello di Ivan Ilic. Il centrocampista di proprietà del Verona ha messo a referto in questa stagione una rete e 4 assist fornendo sempre prestazioni di qualità. Sul serbo c’è il forte interesse dell’Atalanta e della Lazio in Italia, mentre all’estero sullo sfondo rimane sempre il Brighton che monitora la situazione. Il Verona intanto fa muro chiedendo una cifra non inferiore ai 25 milioni di euro per lasciar partire uno dei giocatori chiave della stagione appena conclusa dall’Hellas.