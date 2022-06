Zerbin, parla l’agente: “Meritiamo l’attenzione del Napoli, dipende tutto da Spalletti”

Si è messo in mostra con la nazionale e ora è pronto per tornare dal prestito dal Frosinone dove ha totalizzato la bellezza di 9 reti e 3 assist la scorsa stagione in serie B Alessio Zerbin. Il talentuoso esterno di proprietà del Napoli ha impressionato il CT Roberto Mancini. Dopo il debutto con l’Italia, parla per lui il suo agente Furio Valcareggi nella trasmissione “Radio gol” su “Kiss Kiss Napoli” con queste parole: “Se sta bene nel Napoli va benissimo, altrimenti vedremo. Lui vuole restare a Napoli. Tutto dipende da Spalletti. Ora meritiamo l’attenzione del Napoli”