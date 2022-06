CorrSport – Olivera ha scelto Napoli fin da subito: Cavani da garante

L’amore tra il Napoli e Mathias Olivera è sbocciato fin da subito.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui l’affare non avrebbe mai registrato alcun tipo di complicazioni. Poche chiacchiere, un’intesa con il Getafe che ha portato alla firma in un battito di ciglia. In questo percorso di scelta reciproca, un ex azzurro ha fatto la sua parte: si tratta di Edinson Cavani. Il Matador, suo compagno di nazionale con l’Uruguay, gli ha parlato delle bellezze di Napoli consigliandogli a pieno titolo di scegliere la piazza partenopea, senza alcun indugio. In effetti nessuna esitazione ha mai fatto parte dei contatti Napoli-Olivera e dopo il sollievo per l’esito dell’infortunio di pochi giorni fa, l’ex Getafe è pronto ad abbracciare i nuovi compagni già a Dimaro Folgarida.