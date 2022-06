Sportmediaset, oggi, nel proprio notiziario, ha fatto il punto sui rinnovi di KK e Fabian Ruiz, ma anche sulla posizione di Ostigard, giocatore che piace e tanto al Napoli.

Per l’emittente, Ostigard è un giocatore ormai a un passo dal Napoli; nella rosa azzurra, all’inizio, potrebbe fare lo scuderio di KK e imparare dal senegalese, prima di diventare magari il sostituto.

Per KK, nessun club all’orizzonte è disposto ad offrire 40 milioni e il Napoli è categorico: se non arriva l’offerta giusta, KK può restare in scadenza, come può restare Fabian in scadenza.