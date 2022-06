SportMediaset ha fatto il punto, non solo su KK, ma anche sul futuro dell’attacco, in particolare per gli esterni; infatti, Giuntoli potrebbe operare un restyling sulle fasce.

Per Deulofeu, l’accordo con l’Udinese è vicino, in quanto il club friulano potrebbe scendere dalla richiesta di 20 milioni e si punta su una cifra di 15 milioni+bonus.

Ma, se il Napoli dovesse salutare sia Politano che Ounas, potrebbe arrivare un altro rinforzo: nelle ultime ore, è tornata in auge la pista Januzaj, che si svincola a 0 dalla Real Sociedad; l’unico ostacolo è l’ingaggio, dato che prende un ingaggio dagli spagnoli di 4 milioni.