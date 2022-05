Repubblica – Napoli in pole per Schouten, molti top club pronti a farsi avanti in estate

L’edizione odierna di Repubblica riporta dell’interesse del Napoli per Jerdy Schouten, centrocampista del Bologna. L’olandese, che da poco ha ricevuto la prima convocazione in nazionale, sarà uno dei nomi sui taccuini dei grandi club in estate, e gli azzurri di De Laurentiis sarebbero in pole. Come scrive il quotidiano, il calciatore è diventato nel corso della stagione uno degli intoccabili nel roster dei rossoblu, giocando tutte le ultime sedici partite dal primo minuto tranne una, da quando la testa e le gambe hanno iniziato a funzionare per bene.