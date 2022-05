L’Empoli di Aurelio Andreazzoli sembra essere intenzionato a confermare Sebastiano Luperto, ancora di proprietà del Napoli. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come la società toscana voglia che il difensore diventi uno dei pilastri della retroguardia, a prescindere di chi sarà l’allenatore per la prossima stagione. L’investimento per trattenerlo a titolo definitivo sarà intorno ai 4 milioni di euro.