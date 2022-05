Repubblica: anche Koulibaly sul mercato, chi sarà il prossimo capitano del Napoli?

Oggi La Repubblica scrive della possibile cessione di Kalidou Koulibaly, e della conseguente difficoltà a designare un capitano per la prossima stagione:

“Koulibaly ha confessato in una recente intervista di avere dei dubbi, con la sua solita sincerità «Sono qui da 8 anni e a Napoli sono felice, ma del mio futuro parleremo a stagione finita». Stavolta potrebbero arrivare delle offerte importanti per il leader della Nazionale del Senegal, che si è laureata campione d’Africa a gennaio. Si sussurra del Barcellona, soprattutto. De Laurentiis ne saprà di più dopo l’imminente incontro con gli agenti di KK, le cui proposte sono state più volte respinte dal presidente nelle precedenti sessioni del mercato. Il Comandante sta però per compiere 31 anni e una quarantina di milioni saranno probabilmente sufficienti per strapparlo al club azzurro, adesso che non si sono più incedbili”.