A febbraio scorso sembrava quasi definitivo l’accordo per Mathias Olivera, con il presidente del Gatafe Angel Torres che diceva “Credo che il suo trasferimento in Italia sia in fase molto avanzata”. Ma le cose cambiano e il Napoli si è reso conto che la distanza con il club spagnolo si era allungata.

Altri cinque club si sono interessati al giocatore, con il Benfica in testa tra tutti, e per questo motivo il Gatafe ha deciso di fare leva su una clausola di venti milioni. I dodici milioni di euro sono quindi diventati insufficienti e il Napoli sembrerebbe essere disponibile solo per un ritocco verso l’alto. Quindi, se il club spagnolo continuerà ad insistere Oliveira rimarrà solo un ricordo.

Giuntoli allora continua ad analizzare la sua lista di esterni, tra cui spicca Owen Wijndal, olandese classe 99 con un costo più moderato. Ci sarebbe però un altro nome che piace al dirigente del Napoli, ovvero Andrea Cambiaso, difensore classe 2000 su cui Giuntoli si era sbilanciato nell’estate del 2021 e sarebbe pronto a rifarlo.

Per ora, però, tutto sta nelle mani di Olivera.